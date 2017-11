FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM08.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEMV9 XFRA MXP001691213 AMERICA MOVIL LFVK XFRA AU000000RBO6 ROBO 3D LTDSMA XFRA BMG8219Z1059 SMARTONE TEL.HLDGS HD-,10