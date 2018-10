FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.10.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA US0051251090 ACXIOM CORP. DL-,10XFRA CA95984W1095 WESTERN URANIUMXFRA CA35902L1085 FRONT RANGE RES LTD