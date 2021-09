Das Instrument 14G US04625J1051 ASSURE HOLDINGS CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2021 The instrument 14G US04625J1051 ASSURE HOLDINGS CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.09.2021 and ex capital adjustment on 08.09.2021