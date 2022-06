Das Instrument ROB NL0000289783 ROB.SUS.GBL STARS EQ. A INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 08.06.2022 The instrument ROB NL0000289783 ROB.SUS.GBL STARS EQ. A INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 07.06.2022 and ex capital adjustment on 08.06.2022