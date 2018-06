FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEEP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS48D XFRA AU000000DGO5 DGO GOLDESEE XFRA FR0011550185 BNPPE S+P 500 U.ETF CEOETSZ XFRA FR0011550193 BNPPE ST.EUR.600 U.ETF CBYNN XFRA FR0013269123 RUBIS INH. NOUV. EO 1,25AD9S XFRA US68557N1037 ORBITAL ATK INC. DL-,01ESEH XFRA FR0013041530 BNPPE S+P 500 U.ETF EOH