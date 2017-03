FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEAQJ XFRA US0396701049 ARCTIC CAT INC. DL-,01E2F XFRA FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50XFRA CA47713E1088 JET METAL CORP.XFRA CA4872832023 KEEK INC.3T9 XFRA AU000000RVY3 RIFT VALLEY RESXFRA US87164P1030 SYNERGY RES CORP. DL-,001XFRA US5635681043 MANITOWOC FOODSERV.DL-,01