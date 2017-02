FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA AU000000PDY5 PADBURY MINING LTDFS25 XFRA MHY264962272 FREESEAS INC. NEW 4/16DKG XFRA DE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AG