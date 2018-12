Weitere Suchergebnisse zu "Primary Health Care":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME9ORN XFRA KYG669641188 OCEAN RIG UDW INC. AXFRA AU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTDKEQ0 XFRA CA92025V1094 VALORE METALS CORP.XFRA CA95989W3021 WEQ HOLDINGSLD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,0011DJ XFRA FR0000035370 BASTIDE,L.CONF.M.INH.