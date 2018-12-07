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Primary Health Care - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.12.2018 - 2
07.12.18 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
9ORN XFRA KYG669641188 OCEAN RIG UDW INC. A
XFRA AU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTD
KEQ0 XFRA CA92025V1094 VALORE METALS CORP.
XFRA CA95989W3021 WEQ HOLDINGS
LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001
1DJ XFRA FR0000035370 BASTIDE,L.CONF.M.INH.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
9ORN XFRA KYG669641188 OCEAN RIG UDW INC. A
XFRA AU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTD
KEQ0 XFRA CA92025V1094 VALORE METALS CORP.
XFRA CA95989W3021 WEQ HOLDINGS
LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001
1DJ XFRA FR0000035370 BASTIDE,L.CONF.M.INH.
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,61 €
|1,67 €
|- €
|0,00%
|04.12./09:39
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000PRY5
|936621
|2,45 €
|1,48 €
Werte im Artikel
0,18
+5,39%
31,45
0,00%
15,52
0,00%
1,40
0,00%
23,40
0,00%
1,61
-3,59%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Düsseldorf
|1,60 €
|0,00%
|05.12.18
|Frankfurt
|1,62 €
|0,00%
|04.12.18
|Stuttgart
|1,61 €
|-3,59%
|04.12.18
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|65
|schnelle fixe erste 25%:::PRIMA.
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