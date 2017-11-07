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ATLANTIC ALL.PARTN.CORP. - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.11.2017 - 2




07.11.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US15130J1097 CEMPRA INC. DL-,001
PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001
WL6 XFRA DE000A11QVV0 HEIDELBERG PHARMA AG O.N.
JAA XFRA VGG048971078 ATLANTIC ALL.PARTN.CORP.
E6B XFRA AU000000K2P1 KORE POTASH LTD
GNT1 XFRA IE00BYZ5HD97 LAM SUN GL.ZYFIN I.SEB DL


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,00 $ 10,00 $ -   $ 0,00% 07.11./-
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
VGG048971078 A14STK 10,00 $ 9,00 $
Werte im Artikel
2,33 plus
+1,09%
0,11 plus
+0,95%
6,72 plus
+0,75%
11,84 plus
+0,01%
3,00 plus
0,00%
10,00 plus
0,00%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 8,172 € 0,00%  03.11.17
Nasdaq OTC Other 10,00 $ 0,00%  03.11.17
  = Realtime
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