FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM07.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.08.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEPEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001AVS XFRA NL0000334118 ASM INTL N.V. EO-,04CFJ XFRA GB00B0351429 CERES POWER HLDGS LS-,01IESE XFRA IT0000072626 INTESA SAN.RIS.NC EO 0,52REL XFRA CA75943G1063 RELENTLESS RESOURCES LTD