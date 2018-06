FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM07.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMETOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 16AH XFRA KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDGSANT XFRA AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.8KM XFRA AU000000KIN8 KIN MINING NL33S XFRA FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385