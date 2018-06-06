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KIN MINING NL - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.06.2018 - 1
06.06.18 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
07.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1
6AH XFRA KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10
CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG
SANT XFRA AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.
8KM XFRA AU000000KIN8 KIN MINING NL
33S XFRA FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385
07.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1
6AH XFRA KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10
CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG
SANT XFRA AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.
8KM XFRA AU000000KIN8 KIN MINING NL
33S XFRA FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,075 €
|0,075 €
|- €
|0,00%
|05.06./19:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000KIN8
|A1J3NB
|0,27 €
|0,065 €
Werte im Artikel
2,31
0,00%
1,09
0,00%
0,075
0,00%
61,12
-0,31%
19,80
-0,50%
20,10
-0,99%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,075 €
|0,00%
|05.06.18
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|44
|Kin Mining: Best Intersection of.
|30.05.18