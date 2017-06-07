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GROUP PAREF INH. EO 2. - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.06.2017 - 2




07.06.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
3A0 XFRA US03236M1018 AMYRIS BIOTECHN. DL-,0001
HLD XFRA HK0012000102 HENDERSON LD DEV.
G5I XFRA FR0010263202 GROUP PAREF INH. EO 25
TTI XFRA DE000A0STST2 TOM TAILOR HLDG NA O.N.
O04 XFRA NZOHEE0001S3 ORION HEALTH GROUP LTD


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
72,37 € 72,54 € -0,17 € -0,23% 06.06./20:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0010263202 A0HNDR 73,15 € 54,69 €
Werte im Artikel
3,60 plus
+9,09%
0,68 plus
+0,74%
72,37 minus
-0,23%
6,37 minus
-0,62%
7,27 minus
-7,54%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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