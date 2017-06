FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME3A0 XFRA US03236M1018 AMYRIS BIOTECHN. DL-,0001HLD XFRA HK0012000102 HENDERSON LD DEV.G5I XFRA FR0010263202 GROUP PAREF INH. EO 25TTI XFRA DE000A0STST2 TOM TAILOR HLDG NA O.N.O04 XFRA NZOHEE0001S3 ORION HEALTH GROUP LTD