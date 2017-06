FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM07.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEHLD XFRA HK0012000102 HENDERSON LD DEV.XFRA CA9289721081 WI-LAN INC.O04 XFRA NZOHEE0001S3 ORION HEALTH GROUP LTDORM XFRA AU000000DKO7 DAKOTA MINERALS56PP XFRA CA69361G1028 PMI RES LTD