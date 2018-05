Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEPEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001ILR XFRA US45256B1017 IMPAX LABORATORIES DL-,01PHI1 XFRA NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20BOM XFRA IT0005108748 BOMI ITALIA SPA NAM.EE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLCXFRA CA8136782080 SECOVA METALS CORP.0UB XFRA CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10