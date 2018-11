FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.11.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA DE000HSH4UW6 HSH NORDBANK MZC 15 14/24PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN.INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 1049EA XFRA US29250R1068 ENBRIDGE EN. PREF.UTSOYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC.CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,109C7 XFRA US12673P1057 CA INC. DL -,10ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS3PX XFRA MHY622671029 NAVIOS MARITIME PARTNERSG7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01ISM XFRA ID1000057003 INDOFOOD RP 100SQU XFRA FR0000125486 VINCI S.A. INH. EO 2,50UFG XFRA ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01EZJ XFRA AU000000EXR1 ELIXIR PETROLEUM1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTSNRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTSD7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW8SD XFRA MHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS LLC UTS8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTSNMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01EE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLCMPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P.1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,0154E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01RUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01