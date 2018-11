Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM06.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.11.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.11.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA DE000HSH4UW6 HSH NORDBANK MZC 15 14/24PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN.INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 1049EA XFRA US29250R1068 ENBRIDGE EN. PREF.UTSOYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC.CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS3PX XFRA MHY622671029 NAVIOS MARITIME PARTNERSG7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01ISM XFRA ID1000057003 INDOFOOD RP 100SQU XFRA FR0000125486 VINCI S.A. INH. EO 2,50UFG XFRA ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01EZJ XFRA AU000000EXR1 ELIXIR PETROLEUM1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTSNRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTSD7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW8SD XFRA MHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS LLC UTS8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTSNMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01EE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLCMPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P.1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,0154E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01RUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01