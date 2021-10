Das Instrument UIGN DE0008490772 UNIVERSAL FLOOR FUND INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.10.2021 The instrument UIGN DE0008490772 UNIVERSAL FLOOR FUND INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 05.10.2021 and ex capital adjustment on 06.10.2021