Das Instrument 0XI KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.06.2022 und ex Kapitalmassnahme am 06.06.2022 The instrument 0XI KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.06.2022 and ex capital adjustment on 06.06.2022