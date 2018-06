FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA US92230Y1047 VASCO DAT.SEC.INTL DL-001GCA XFRA US3693001089 GENERAL CABLE CORP DL-,01E6V XFRA US26926V1070 EV ENERGY PARTNERS UNITSYKS XFRA TRAYKBNK91N6 YAPI VE KREDI B.NA TN 1PU4 XFRA FR0000130577 PUBLICIS GRP INH. EO 0,40BOP XFRA FR0000039299 BOLLORE INH. EO 0,16TA1 XFRA AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AGSCR XFRA US84130C1009 SOUTHCROSS EN.PART.LP UTSXFRA US21676P1030 COOPER STANDARD HL.DL-,01XFRA CA60510Q1090 MISSION READY SERVICES26X1 XFRA CA90352L1085 US COBALT INC.XAFE XFRA IE00BGDWNL65 X(IE)-MSCI AC F.E.XJAP.2CED4 XFRA CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04