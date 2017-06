FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXDH XFRA KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10PJM XFRA ID1000068703 PT BUMI RES. RP 500E2F XFRA FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50NQ9 XFRA FR0010112524 NEXITY EO 5PU4 XFRA FR0000130577 PUBLICIS GRP INH. EO 0,40BOP XFRA FR0000039299 BOLLORE INH. EO 0,16A9L XFRA CA2582301016 DOREX MINERALS INC.1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B-JUE XFRA AU000000AKK1 AUSTIN EXPLORATION LTDXCSD XFRA LU0482518031 DB X-TR.II AUS.DL CASH 1CBHJB XFRA SE0007157763 BILIA AB A FRIA SK 5NNGD XFRA US6362744095 NATL GRID PLC ADR/5