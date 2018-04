FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMECSQ XFRA US13123E5006 CALLIDUS SOFTWARE DL-,0012S6 XFRA US3441771009 FOGO DE CHAO INC. DL-,01ZFIN XFRA CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10