FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEJUD XFRA US7908491035 ST.JUDE MEDICAL INC.DL-10B8F XFRA DE0006046113 BIOFRONTERA AG NA O.N.XFRA AU000000BGD2 BGD CORPORATION LTD.