Das Instrument US76169B1026- 4RX - REXNORD CORP. wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.10.2021. Aus technischen Gruenden wird der ex Indikator heute jedoch leider nicht angezeigt. Wir bitten um Ihr Verstaendnis. The instrument US76169B1026- 4RX - REXNORD CORP. is traded ex capital adjustment on 05.10.2021. Due to technical reasons the ex indicator will not be displayed. We kindly ask for your understanding.