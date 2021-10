Das Instrument 7BW CA51253L1004 LAKEWOOD EXPLORATION INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 05.10.2021 The instrument 7BW CA51253L1004 LAKEWOOD EXPLORATION INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.10.2021 and ex capital adjustment on 05.10.2021