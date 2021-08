Das Instrument 1E91 BE0974313455 ECONOCOM GROUP D EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.08.2021 und ex Kapitalmassnahme am 05.08.2021 The instrument 1E91 BE0974313455 ECONOCOM GROUP D EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.08.2021 and ex capital adjustment on 05.08.2021