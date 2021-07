Das Instrument 0M7 KYG226921008 COFCO JOY.FOOD.DL-,000001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.07.2021 The instrument 0M7 KYG226921008 COFCO JOY.FOOD.DL-,000001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.07.2021