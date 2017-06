FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEPGJ XFRA KYG8972T1067 TOWNGAS CHINA CO. HD-,10YIN XFRA KYG814771047 SINA CORP. DL-,133OL5 XFRA KYG811511131 SHUI ON LAND LTD DL-0025TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,502NN XFRA NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12CYD XFRA BMG210821051 CHINA YUCHAI INTL DL-,01W2O XFRA SG0569007446 SUPER GROUP LTD. O.N.