Das Instrument U06 CA9152971052 UPCO INTERNATIONAL INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 05.05.2022 The instrument U06 CA9152971052 UPCO INTERNATIONAL INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.05.2022 and ex capital adjustment on 05.05.2022