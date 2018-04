FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA US74440J1016 PSIVIDA CORP. DL-,01XFRA AU000000NMG8 ACROW FORMW.+CONSTR.S.LTDA2O XFRA AU000000AOH9 ALTONA MINING LTD2CV XFRA GB00BD3VFW73 CONVATEC GROUP WI LS -,107CC XFRA IL0011336851 CHECK-CAP LTD IS -,20XFRA SG9999014823 BROADCOM LTD NPVCZS XFRA US12650T1043 CSRA INC. DL-,001PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125RE6A XFRA CA7575243018 REDKNEE SOLUTIONS SV