FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEAEK XFRA US02503Y1038 AMERICAN CAPIT.LTD DL-,01H4S XFRA NO0010257728 HAVILA SHIPPING NK 0,50IBE1 XFRA ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75PQ51 XFRA CA6993202069 PARAMOUNT RES LTD CLASS AW3PA XFRA CA05152Q3052 AURA MINERALS INC.LFL XFRA US51817R1068 LATAM AIRLINES GRP ADR 1