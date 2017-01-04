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Highlight Communications - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.01.2017 - 1
04.01.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
05.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.01.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DAIC XFRA US2338251083 DAIMLER AG SPON.ADR 1
H4S XFRA NO0010257728 HAVILA SHIPPING NK 0,50
IBE1 XFRA ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75
HLG XFRA CH0006539198 HIGHLIGHT CMNCTS INH.SF 1
PQ51 XFRA CA6993202069 PARAMOUNT RES LTD CLASS A
LFL XFRA US51817R1068 LATAM AIRLINES GRP ADR 1
05.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.01.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DAIC XFRA US2338251083 DAIMLER AG SPON.ADR 1
H4S XFRA NO0010257728 HAVILA SHIPPING NK 0,50
IBE1 XFRA ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75
HLG XFRA CH0006539198 HIGHLIGHT CMNCTS INH.SF 1
PQ51 XFRA CA6993202069 PARAMOUNT RES LTD CLASS A
LFL XFRA US51817R1068 LATAM AIRLINES GRP ADR 1
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|5,502 €
|5,55 €
|-0,048 €
|-0,86%
|03.01./20:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0006539198
|920299
|6,22 €
|4,76 €
Werte im Artikel
75,14
+1,06%
13,58
+0,53%
8,18
0,00%
6,21
-0,64%
5,50
-0,86%
0,14
-2,03%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|5,437 €
|-0,22%
|03.01.17
|Frankfurt
|5,524 €
|+0,64%
|03.01.17
|Düsseldorf
|5,51 €
|+0,58%
|03.01.17
|München
|5,596 €
|0,00%
|03.01.17
|Stuttgart
|5,49 €
|0,00%
|03.01.17
|Xetra
|5,502 €
|-0,86%
|03.01.17
|Berlin
|5,496 €
|-1,79%
|03.01.17
|Hamburg
|5,49 €
|-2,31%
|03.01.17
|Hannover
|5,49 €
|-2,31%
|03.01.17
= Realtime
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