Erweiterte Funktionen
DB PLATINUM IV-PLATOW R. - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.12.2018 - 1
03.12.18 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.12.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
04.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.12.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A
SSW XFRA KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10
M5F XFRA AU000000MXR4 MAXIMUS RESOURCES LTD
UFY XFRA AU000000SSM2 SERVICE STREAM LTD
XYPP XFRA LU1239760025 DB PLATINUM IV-PLATOW R1C
PAC XFRA LU1291106356 BNPPE-MSCI PA.XJXCW.UECEO
04.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.12.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A
SSW XFRA KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10
M5F XFRA AU000000MXR4 MAXIMUS RESOURCES LTD
UFY XFRA AU000000SSM2 SERVICE STREAM LTD
XYPP XFRA LU1239760025 DB PLATINUM IV-PLATOW R1C
PAC XFRA LU1291106356 BNPPE-MSCI PA.XJXCW.UECEO
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|259,25 €
|257,42 €
|- €
|0,00%
|27.01./00:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|LU1239760025
|DWS030
|317,58 €
|251,94 €
Werte im Artikel
1,31
+1,55%
259,25
+0,71%
212,69
+0,01%
0,0010
0,00%
1,13
0,00%
0,34
-1,15%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|256,904 €
|0,00%
|27.11.18
|Fondsgesellschaft
|259,25 €
|+0,71%
|29.11.18
|München
|256,17 €
|-0,24%
|30.11.18
|Berlin
|256,00 €
|-1,30%
|30.11.18
|Frankfurt
|256,03 €
|-1,50%
|30.11.18
|Düsseldorf
|255,43 €
|-1,52%
|30.11.18
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.