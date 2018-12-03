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DB PLATINUM IV-PLATOW R. - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.12.2018 - 1




03.12.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.12.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
04.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.12.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.12.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A
SSW XFRA KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10
M5F XFRA AU000000MXR4 MAXIMUS RESOURCES LTD
UFY XFRA AU000000SSM2 SERVICE STREAM LTD
XYPP XFRA LU1239760025 DB PLATINUM IV-PLATOW R1C
PAC XFRA LU1291106356 BNPPE-MSCI PA.XJXCW.UECEO


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
259,25 € 257,42 € -   € 0,00% 27.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU1239760025 DWS030 317,58 € 251,94 €
Werte im Artikel
1,31 plus
+1,55%
259,25 plus
+0,71%
212,69 plus
+0,01%
0,0010 plus
0,00%
1,13 plus
0,00%
0,34 minus
-1,15%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		256,904 € 0,00%  27.11.18
Fondsgesellschaft 259,25 € +0,71%  29.11.18
München 256,17 € -0,24%  30.11.18
Berlin 256,00 € -1,30%  30.11.18
Frankfurt 256,03 € -1,50%  30.11.18
Düsseldorf 255,43 € -1,52%  30.11.18
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