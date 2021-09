Das Instrument 2VP CA92347A3047 VERITAS PHARMA INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 04.10.2021 The instrument 2VP CA92347A3047 VERITAS PHARMA INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.10.2021 and ex capital adjustment on 04.10.2021