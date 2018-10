FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.10.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEE3E XFRA GB0002418548 ELEMENTIS PLC LS-,05GGY XFRA AU000000MUS8 MUSTANG RES LTD0HF XFRA FR0012419307 FOCUS HOME INTER. EO 1,20