Das Instrument HEE GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2021 und ex Kapitalmassnahme am 04.08.2021 The instrument HEE GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2021 and ex capital adjustment on 04.08.2021