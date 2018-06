FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEWB8 XFRA US95709T1007 WESTAR ENER. DL 5XOU XFRA US83408W1036 SOHU.COM INC. DL -,01GPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INCXDH XFRA KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10SMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025QGI XFRA ID1000099807 MITRA ADIPERKASA RP 500HUA XFRA ES0142090317 OBRASCON INH. EO 0,602NN XFRA NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12P6Z XFRA CH0118530366 PEACH PROPERTY GROUP SF1FM1 XFRA US30555Q1085 FAIRMO.SANTR.HLDGS DL-,01JZH XFRA US01861G1004 ALLIANCE HLDGS GROUP L.P.XFRA US47010C2017 JAGUAR HEALTH DL-,0001