FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM04.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.06.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXDH XFRA KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10SMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025QGI XFRA ID1000099807 MITRA ADIPERKASA RP 5002NN XFRA NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12SFF XFRA AU000000SEA7 SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA