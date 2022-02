Das Instrument 4XM0 CA54404Q1019 LORDS CO. WORLDW. HOLD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 04.02.2022 The instrument 4XM0 CA54404Q1019 LORDS CO. WORLDW. HOLD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.02.2022 and ex capital adjustment on 04.02.2022