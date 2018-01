FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.01.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA AU000000SXI0 SOUTH EAST ASIA RESB2IA XFRA CA09238J2020 BLACKCHAIN SOLUTIONSMOM XFRA USY541641194 MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.SHSM XFRA US4043031099 HSN INC. DL -,01H4S XFRA NO0010257728 HAVILA SHIPPING NK 19SI XFRA US82817Q1031 SILV.SPR.NETWORKS DL-,001IEG XFRA GB0002520509 ITE GRP PLC LS-,01XFRA CA2935531038 ENPAR TECHNOLOGIES INC.XFRA US2538621069 DIGITAL POWER CORP.XFRA CA73938Y2087 POYDRAS GAMING FINANCE