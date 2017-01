FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM04.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.01.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEIL3 XFRA US4579852082 INTEGR.LIFES.HLDGS DL-,011VS XFRA CA92836B1022 VISIONSTATE CORP.HI9 XFRA US43300A1043 HILTON WORLDW.HLDGS DL-01