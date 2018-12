FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME3S0 XFRA IT0004967292 F.I.L.A. S.P.A.LU97 XFRA LU0188847478 LUXTOPIC-PACIFIC INH PLH9 XFRA US5179421087 LASALLE HOTEL PROP.DL-,01ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01S5U5 XFRA IT0004604762 SAFILO GROUP S.P.A. EO 5INFA XFRA AU000000SDV5 SCIDEV LTD. O.N.1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05YA1 XFRA AU000000YAL0 YANCOAL AUSTRALIA LTDDU13 XFRA FR0012283398 L.IBOXX GE.1-3Y(DR)UETF A