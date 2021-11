Das Instrument TLAA CA89785F2098 TRUE LEAF BRANDS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.11.2021 The instrument TLAA CA89785F2098 TRUE LEAF BRANDS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.11.2021 and ex capital adjustment on 03.11.2021