FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA US7193584007 PHOTOMEDEX INC.NEW DL-,01S3Z XFRA SG1M77906915 ASCENDAS REIT(A-REIT) UTSXFRA US81616X1037 SELECT COMFORT DL-,01IGZ XFRA GB0009303123 IMAGINATION TECH. LS-,104P3 XFRA CA7166851021 PETROLIA INC.EA9 XFRA AU000000GLL4 GALILEE ENERGY LTDDS2S XFRA MHY2069P1438 DIANA CONTAIN. DL-,01