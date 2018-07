FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. ANZX XFRA GB0001979029 MANAG.CONSUL LS-,01OWX XFRA CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15TGJ XFRA US8746971055 TALLGRASS ENERGY PAR.UTSAZ4N XFRA CH0008837566 ALLREAL HLDGS NAM SF 1XFRA US40650V1008 HALYARD HEALTH DL-,01CQSN XFRA BMG8437G3195 CHINA STAR ENTERT. HD-,01XFRA CA1431312091 CARMAX MINING CORP. NEW