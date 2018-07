FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM03.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.07.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. AOWX XFRA CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15AZ4N XFRA CH0008837566 ALLREAL HLDGS NAM SF 50CQSN XFRA BMG8437G3195 CHINA STAR ENTERT. HD-,01