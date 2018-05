FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME2BL XFRA KYG110431098 BILLION INDUS.HLDGS HD-01BIU2 XFRA BMG2116Y1057 CN EVERBRIGHT WATER HD 10AMN XFRA CA00687U7078 ADIRA ENERGY LTDBJ9 XFRA AU000000BLT8 BENITEC BIOPHARMA LTD.BCD XFRA CA09204B1004 BLACK DRAGON GOLD CORP.S5GM XFRA CA61186P1027 MONTAN MINING CORP.1RR XFRA CA77543A1093 ROKMASTER RESOURCES CORP.XFRA US24661P6097 DELCATH SYS NEW DL-,01