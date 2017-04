FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEMGP XFRA US5872001061 MENTOR GRAPHICS CORP.MLE XFRA US2942681071 EPLUS INC. DL-,01CS9 XFRA US2053631048 COMPUTER SCIENCES DL 1A7Q1 XFRA FI0009010391 AHLSTROM OYI EO 1,50BOY XFRA ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49PMQ XFRA AU000000PNN7 PEPINNINI MINERALS LTD.L4G2 XFRA CA5503446000 LUNA GOLD CORP.2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT.S26 XFRA DE000A0MFXR8 PYROLYX AG INH. O.N.B04N XFRA CA1375182054 CANEX ENERGY