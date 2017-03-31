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PepinNini Minerals - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.04.2017 - 1
31.03.17 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.03.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
03.04.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.03.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
MLE XFRA US2942681071 EPLUS INC. DL-,01
BOY XFRA ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
PMQ XFRA AU000000PNN7 PEPINNINI MINERALS LTD.
2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT.
S26 XFRA DE000A0MFXR8 PYROLYX AG INH. O.N.
03.04.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.03.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
MLE XFRA US2942681071 EPLUS INC. DL-,01
BOY XFRA ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
PMQ XFRA AU000000PNN7 PEPINNINI MINERALS LTD.
2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT.
S26 XFRA DE000A0MFXR8 PYROLYX AG INH. O.N.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,019 €
|0,021 €
|-0,002 €
|-9,52%
|30.03./17:15
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000PNN7
|A0D8ZZ
|0,027 €
|0,0040 €
Werte im Artikel
12,80
-0,12%
23,62
-0,21%
134,10
-0,22%
7,15
-2,01%
0,019
-9,52%
= Realtime
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