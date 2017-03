FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEEQI XFRA US2947521009 EQUITY ONE INC. DL-,01DBE XFRA CA59012H1047 MERREX GOLD INC.7BTA XFRA US05491G1094 BATS GL.MKTS INC. DL-,012X8 XFRA AU000000AVQ5 AXIOM MINING CDI 1TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044AAFB XFRA US93041P5061 WAFERGEN BIO-SYST.DL-,0016ME XFRA AU000000MMI6 METRO MINING LTDY06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 166L XFRA US19716T1016 COLUCID PHARMACEUT.DL-001