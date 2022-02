Das Instrument BPV0 IM00BN2RD444 CHALL.ENERGY GR. LS-,0002 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.02.2022 The instrument BPV0 IM00BN2RD444 CHALL.ENERGY GR. LS-,0002 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.02.2022